EU s sankcijami proti skupini ruskih plačancev Wagner

Bruselj, 13. decembra - Zunanji ministri EU so danes potrdili sankcije proti skupini ruskih plačancev Wagner zaradi hudih zlorab človekovih pravic v Ukrajini, Siriji, Libiji, Srednjeafriški republiki, Sudanu in Mozambiku. Kompleksen sveženj sankcij se nanaša na to skupino in še tri pravne osebe ter osem posameznikov, piše v Uradnem listu EU.