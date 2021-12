Predsednik republike sprejel Luč miru iz Betlehema

Ljubljana, 13. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predstavnike skatov, ki so prinesli Luč miru iz Betlehema. Pahor je ob tem izrazil željo, da v trenutnih napetih časih ne pozabimo na dialog in prijaznost in se skavtom zahvalil za sporočilo in plamen Luči miru, ki ga v Slovenijo prinašajo že 31 let.