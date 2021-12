Na voljo podatki o poseljenih zemljiščih

Ljubljana, 13. decembra - Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru programa projektov eProstor izvedlo masovni zajem poseljenih zemljišč in podrobnejše dejanske rabe poseljenih zemljišč. Na spletni strani Prostorskega informacijskega sistema si tako lahko vsak pogleda, kje so obstoječa poseljena zemljišča, so danes sporočili z ministrstva.