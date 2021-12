V celjskem dijaškem in študentskemu domu odprli učno kavarno

Celje, 13. decembra - Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je danes v celjskem dijaškem in študentskemu domu odprla učno kavarno Erasmus Cafe. Ureditev kavarne, v kateri je prej domovala knjižnica, je stala 120.000 evrov. V kavarni bodo dijaki v neposrednem stiku z gosti pridobivali znanje in veščine s področja strežbe, je ocenil ravnatelj šole Iztok Leskovar.