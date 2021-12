Po predlogi dela Möderndorferja in navdihu Ejti Štih radijska igra Suzana in dva starca

Ljubljana, 13. decembra - Radio Slovenija je poskrbel za novo radijsko igra Suzana in dva starca po literarni predlogi Vinka Möderndorferja in slikarskem navdihu Ejti Štih. V igri, posneti v binauralni tehniki, sta vlogi starcev odigrala Radko Polič - Rac in Boris Cavazza, Suzano je igrala Maja Martina Merljak. Premiera v etru bo 28. decembra ob 21.05 na Prvem.