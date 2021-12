Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. in 12. 12.)

Ljubljana, 12. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih okužbah s koronavirusom v Sloveniji in o tem, da je pogrešano turško deklico, ki jo je odnesla reka Dragonja, hrvaška policija skupaj s potapljači Slovenske vojske našla mrtvo. Poročale so tudi, da bodo poslanci Evropskega parlamenta v sredo razpravljali o rezultatih predsedovanja Slovenije Svetu EU.