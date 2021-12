Grčija bo kupila francoske fregate kljub ponudbi ZDA

Pariz/Atene, 11. decembra - Dogovor med Grčijo in Francijo o nakupu francoskih fregat se je znašel pod vprašajem, ko so ZDA - podobno kot že v primeru prodaje podmornic Avstraliji - podale konkurenčno ponudbo, a kot so danes zatrdili tako v Atenah kot Parizu, bo Grčija spoštovala dogovor o nakupu treh francoskih ladij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.