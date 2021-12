Na Expo odhaja močna gospodarska delegacija

Dubaj, 12. decembra - Delegacija 36 slovenskih gospodarstvenikov iz 19 podjetij danes odhaja na tridnevni poslovni obisk na svetovno razstavo Expo v Dubaju. Obisk bo osredotočen na digitalizacijo in umetno inteligenco, so sporočili iz GZS, ki obisk organizira skupaj z Javno agencijo Spirit in gospodarskim ministrstvom.