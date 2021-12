Prihodnji teden v parlamentu: DZ na redni seji o interpelaciji Vizjaka in razbremenitvah pri dohodnini

pripravili Lara Draškovič in Polona Šega

Ljubljana, 12. decembra - DZ bo na redni seji prihodnji teden odločal o interpelaciji ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Poslance na seji med drugim čaka še obravnava predlogov novele zakona o dohodnini in zakona o debirokratizaciji. Mandatno-volilna komisija DZ pa bo med drugim glasovala o predlogu za imenovanje članov v programski in nadzorni svet RTVS.