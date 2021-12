Tedenski pregled - Slovenija od 10. do 16. 12.

Ljubljana, 17. decembra - V Sloveniji so potrdili prve primere okužb z novo različico koronavirusa omikron, steklo je tudi cepljenje otrok od petega do 11. leta. V DZ so na naslednjo sejo prestavili odločanje o eni najpomembnejših zakonskih sprememb leta, noveli zakona o dohodnini. EP je sprejel resolucijo o temeljnih svoboščinah in vladavini prava v Sloveniji.