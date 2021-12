FAO: Stanje tal in vodnih virov je alarmantno

Rim, 11. decembra - Pritiski na tla in vodne vire so dosegli kritično točko, potem ko smo bili v preteklih letih priča veliki degradaciji, razkriva poročilo o stanju tal in vodnih virih Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO). V poročilu so izpostavljeni tudi izzivi, s katerimi se bo človeštvo glede prehrane srečevalo v prihodnjih desetletjih.