Newyorški mestni svet za podelitev volilne pravice določenim tujim državljanom

New York, 10. decembra - Mestni svet New Yorka je v četrtek s 33 glasovi proti 14 potrdil predlog zakona, s katerim bodo lahko od januarja leta 2023 na lokalnih volitvah volili tudi tisti meščani, ki niso državljani ZDA. S tem se bo število novih volivcev v mestu lahko povečalo za do 800.000. Župan Bill de Blasio nasprotuje predlogu, vendar ne grozi z vetom.