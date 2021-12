Žalec, 9. decembra - Od ponedeljka pogrešajo 31-letnega Sanija Šabanagića iz Žalca. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je močnejše postave in ima kratke rjave lase. Nazadnje so ga videli v ponedeljek, ko se je v službo odpeljal z osebnim vozilom Audi A6, sive barve, z registrskimi številkami CE VL 423, so sporočili s Policijske uprave Celje.