Vlada sprejela sklep o povečanju plač za izvajanje podpornih nalog za policijo

Ljubljana, 9. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o povečanju plač uslužbencem policije in ministrstva za notranje zadeve zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev pri izvajanju podpornih nalog za policijo. Sklep bo začel uporabljati pri izplačilu plač za december, so zapisali v sporočilu po seji vlade.