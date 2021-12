MVK o imenovanju članov fiskalnega sveta ter članov programskega in nadzornega sveta RTVS predvidoma v ponedeljek

Ljubljana, 9. decembra - Člani mandatno-volilne komisija DZ (MVK) bi morali danes glasovati tudi o predlogu za imenovanje članov fiskalnega sveta in imenovanje članov v programski in nadzorni svet RTVS. Sejo, ki se je začela s polurno zamudo, so po burni razpravi o postopku imenovanja članov fiskalnega sveta prekinili, nadaljevali jo bodo predvidoma v ponedeljek.