Javni holding Ljubljana na ravni skupine načrtuje za 734,4 milijona evrov investicij

Ljubljana, 9. decembra - Javni holding Ljubljana in družbe v skupini v obdobju 2022-2027 načrtujejo investicije v skupni višini 734,4 milijona evrov. Med največjimi so projekt izgradnje objekta za energetsko izrabo odpadkov, izgradnja kotlovnice na biomaso, zaključek izgradnje plinsko-parne enote in nakup okolju prijaznih avtobusov.