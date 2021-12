Na Golovcu bodo prihodnji teden izvedli sečnjo dreves

Ljubljana, 9. decembra - Ljubljanska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je delno zaradi obnove gozda, delno pa iz sanitarnih razlogov na Golovcu ob poti med observatorijem in "italijanko" označila drevje za posek. Sečnja bo potekala predvideno od ponedeljka do četrtka.

Večji del označenega drevja so pristojni posekali že spomladi, preostanek predvsem oslabelega drevja (skupaj 35 kubičnih metrov lesa), pa bodo po pojasnili ljubljanske območne enote zavoda za gozdove posekali naslednji teden.

Posek je ob upoštevanju vseh izredno poudarjenih funkcij, ki jih ima ta gozd, kot ukrep načrtovan tako v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015-2024 kot tudi v podrobnih izvedbenih gozdnogojitvenih načrtih, so pojasnili.

Obiskovalcem Golovca svetujejo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujejo, naj imajo pse na vrvici.