Europol in Enfast začenjata kampanjo za izsleditev najbolj iskanih ubežnikov

Ljubljana, 9. decembra - Europol in Evropska mreža za aktivno iskanje pobeglih oseb (Enfast) sta tudi letos sprožila kampanjo EU Most Wanted, ki se ukvarja z izsleditvijo najbolj iskanih ubežnikov, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Med ubežniki je tudi slovenski državljan Enis Kočan.