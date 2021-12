V ZDA do srede proti koronavirusu cepili 200 milijonov ljudi

New York, 9. decembra - V ZDA je bilo po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) do srede proti koronavirusu polno cepljenih že 200 milijonov ljudi ali nekaj več kot 60 odstotkov vsega prebivalstva. Kljub temu okužbe, hospitalizacije in smrti zaradi covida-19 naraščajo, a skoraj izključno med tistimi, ki niso cepljeni.