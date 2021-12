Z znižanjem cen artiklov oškodovali delodajalca

Koper, 8. decembra - Koprski kriminalisti so konec novembra ovadili šest oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj goljufije in izneverjenja. Ovadeni so kot redno zaposleni in študentje delali v obalni poslovalnici gospodarske družbe, ki se ukvarja s spletno prodajo. Osumljeni so znižali cene okoli 1500 artiklom in jih prodali za bistveno nižje cene.