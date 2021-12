V Amchamovem izboru najboljših poslovnih praks slavil Kemijski inštitut

Ljubljana, 8. decembra - Zmagovalec izbora najboljših poslovnih praks Best of the Best 2021, ki vsako leto poteka pod okriljem ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji Amcham Slovenija, je Kemijski inštitut, ki je prepričal s projektom CCEdit za razvoj uporabe izboljšanega sistema CRISPR za izbijanje genov v genomu.