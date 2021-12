V noči na četrtek v kratkem času večja pošiljka snega, ponekod nevarnost žleda

Ljubljana, 8. decembra - V večjem delu Slovenije bo ponoči snežilo. Po napovedih meteorologov bo do okoli pol metra snega zapadlo v Julijskih Alpah, sicer pa največ, do okoli 30 centimetrov na območju med Gorenjsko in Notranjsko ter v višjih legah severne Primorske. Na prehodu s Primorske na Notranjsko se bo pojavljal žled. Pristojni pozivajo k previdnosti.