Ljubljana, 8. decembra - Minister za zdravje Janez Poklukar, predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc in vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb bodo ob 12. uri v avli glavne stavbe UKC Ljubljana na Zaloški 7 dali izjavo za medije o uporabi proticovidnih zdravil molnupiravir in roactemra, so sporočili iz UKC Ljubljana.