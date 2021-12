Jaklitscheva s sogovorniki o uveljavljanju slovenskih podjetij doma in v tujini

Ljubljana, 7. decembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je na spletnem srečanju z gospodarstveniki in drugimi deležniki razpravljala o gospodarskem povezovanju s Slovenci po svetu in med njimi. Po oceni sogovornikov ima povezovanje velik potencial za vzajemno krepitev in uveljavljanje slovenskih podjetij doma in na mednarodnem trgu.

Ponedeljkovega srečanja so se med drugim udeležili izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček, generalni direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Danijel Lamperger, direktor agencije Spirit Slovenija Tomaž Kostanjevec ter vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije pri Spiritu Mateja Jarc.

Poleg njih so, kot so sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, sodelovali tudi predsedniki in člani slovenskih gospodarskih zbornic po svetu, in sicer Slovensko-avstralske gospodarske zbornice, Gospodarske zbornice Slovenija-Brazilija, novoustanovljene Gospodarske zbornice Slovenija-Argentina, pa tudi predstavniki Slovenske globalne poslovne povezave.

Dogodek, ki je sledil v preteklih tednih izvedenim posamičnim srečanjem ministrice s temi organizacijami, je bil namenjen navezavi stikov ter uvodni predstavitvi njihovega delovanja in aktivnosti. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki ministrstva za zunanje zadeve in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter slovenska veleposlanika v Argentini in Braziliji.

Sogovorniki so se strinjali, da ima povezovanje z uspešnimi poslovneži slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, velik potencial za vzajemno krepitev in uveljavljanje slovenskih podjetij doma in na mednarodnem trgu, so v sporočilu za javnost zapisali na uradu.

Po njihovi oceni je medsebojno sodelovanje "koristno in celo nujno potrebno" tako za rojake po svetu kot tudi za matico.

Interes za tovrstno povezovanje je po navedbah urada zelo velik, na ponedeljkovem sestanku pa je bil podan tudi predlog, da se tovrstna povezovanja in sodelovanja med Slovenci po svetu, zamejstvu in z Republiko Slovenijo v neki obliki formalizira ter jasno definira.

Jaklitscheva se je s sogovorniki dogovorila za ponovno srečanje, na katerem bodo razpravljali o konkretnih idejah in njihovi realizaciji.