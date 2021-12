London/Frankfurt/Pariz, 7. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnji dan začeli z rastjo. Na finančnih trgih namreč še naprej popuščajo strahovi glede različice koronavirusa omikron in njegovih vplivov na zdravje in gospodarstvo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.