Joe Biden pripravlja virtualni vrh za demokracijo

pripravil dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

Washington, 7. decembra - Ameriški predsednik Joe Biden ta četrtek in petek organizira virtualni vrh za demokracijo, na katerega je med več kot 110 državami povabljena tudi Slovenija. Zastopal jo bo predsednik države Borut Pahor. Vrh je namenjen predvsem boju za demokratične vrednote in človekove pravice ter hkrati proti avtoritarizmu in korupciji.