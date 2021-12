V prihodnji nemški vladi osem ministric

Berlin, 6. decembra - Bodoči nemški kancler Olaf Scholz je danes predstavil bodoče ministre iz vrst socialdemokratov (SPD), med katerimi so štiri ženske in trije moški. Glede na kandidate koalicijskih partnerk Zelenih in liberalcev (FDP) bo v novi nemški vladi skupaj s Scholzem devet moških in osem žensk, poroča nemška tiskovna agencija dpa.