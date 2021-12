Mjanmarske varnostne sile na proteste znova odgovorile z nasiljem

Yangon, 5. decembra - Mjanmarske varnostne sile so danes zjutraj v Yangonu z avtomobilom zapeljale med protestnike proti državnemu udaru in pri tem ubile najmanj pet demonstrantov, 15 pa so jih aretirali, poroča novičarski portal Myanmar Now. Vojaki naj bi pretepali ljudi, ki jih je zbilo vozilo, in streljali na demonstrante.