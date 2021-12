V Dravskih elektrarnah Maribor že izpolnili letošnje načrte

Maribor, 5. decembra - Dravske elektrarne Maribor so kljub slabi hidrologiji zadnjih mesecev že dosegle načrtovano proizvodnjo električne energije za letos. Do sobote so proizvedle nekaj manj kot 2,8 milijona MWh električne energije. Po besedah generalnega direktorja Aleksandra Brunčka gre za dodaten dokaz odlične pripravljenosti osmih hidroelektrarn na Dravi.