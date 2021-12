Stranke evropske desnice v Varšavi o povezovanju

Varšava, 4. decembra - Voditelji evropskih skrajno desnih in nacionalističnih strank so danes v Varšavi razpravljali o oblikovanju novega zavezništva, ki pa ga zaenkrat še niso formalizirali. Pogovori, v katerih je sodelovalo 14 strank, bi lahko vodili do ustanovitve druge največje politične skupine v Evropskem parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.