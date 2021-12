Letošnji Schwentnerjev nagrajenec je Pavle Učakar

Ljubljana, 4. decembra - Schwentnerjevo nagrado, ki jo podeljuje Zbornica založnikov in knjigotržcev za prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, je prejel Pavle Učakar, dolgoletni likovni urednik pri Mladinski knjigi. V skoraj 40-letni karieri je pomagal najti svojo likovno govorico množici ilustratork in ilustratorjev, ki danes sodelujejo s številnimi založbami.