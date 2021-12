Nabor nagrajencev Prešernovega sklada ponovno z umetniško pestrostjo

Ljubljana, 3. decembra - Nagrado Prešernovega sklada leta 2022 prejmejo pesnica in pisateljica Anja Štefan, igralka Jette Ostan Verjup, skladatelj Damijan Močnik za vokalno in vokalno-instrumentalno glasbo, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt za vlogo Ameline in Marguerite, slikar Dušan Kirbiš za razstavo O izvoru podob in Špela Čadež za animirani film Steakhouse.