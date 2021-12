Ponoči po nižinah zapadlo do pet centimetrov snega

Ljubljana, 3. decembra - Sneg je v prvem delu noči zajel večji del osrednje Slovenije, na Štajerskem in v Prekmurju je deževalo. Po nižinah je zapadlo do pet centimetrov snega, v krajih z nadmorsko višino nad 600 metri od pet do 15 centimetrov. Razmere na cestah so zimske, zato na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost, v gorah pa je nevarnost snežnih plazov.