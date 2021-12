Občina Krško od danes Mestna občina Krško

Krško, 4. decembra - Občina Krško se po novembrski odločitvi državnega zbora danes priključuje 11 slovenskim mestnim občinam. V Krškem, kjer so si za pridobitev statusa mestne občine prizadevali od leta 2005, v dveh poskusih za njegovo pridobitev pa so bili neuspešni, menijo, da gre za zgodovinsko pridobitev in trenutek, je krški župan Miran Stanko povedal za STA.