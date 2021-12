Obravnava spolnega nadlegovanja v akademskem okolju mora biti tudi sistemsko urejena

Ljubljana, 2. decembra - Za zagotavljanje varnega akademskega okolja morajo biti zaščita žrtve spolnega nadlegovanja, sankcioniranje storilca in vsi podporni postopki sistemsko urejeni, so izpostavili na spletnem posvetu komisije za enake možnosti na področju znanosti. Ustrezni normativni ureditvi naj sledijo tudi sprememba kulture, obnašanja in naslavljanja tega področja.