Vlada za pol leta podaljšala veljavnost letošnjih bonov

Ljubljana, 2. decembra - Ker so epidemiološke razmere v Sloveniji slabe in skoraj polovica bonov za izboljšanje položaja v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi še ni bila unovčena, se je vlada odločila za njihovo podaljšanje. Koristiti jih bo mogoče ne le do konca letošnjega decembra, pač pa do 30. junija 2022.