SKS: Tanja Tuma in Rugelj o Schwentnerju kot idealu slovenskega založnika

Ljubljana, 2. decembra - V sklopu virtualnega Slovenskega knjižnega sejma so pred podelitvijo Schwentnerjevih nagrad pripravili pogovor, v katerem sta o založniku Schwentnerju in aktualnih razmerah na knjižnem trgu spregovorila poznavalca Tanja Tuma in Samo Rugelj. Schwentnerja vidita kot vzor založnika, ki je po Rugljevih besedah za knjigo skrbel od začetka do konca.