Generalni pravobranilec Sodišča EU za zavrnitev tožb Madžarske in Poljske proti pogojevanju z vladavino prava

Bruselj, 2. decembra - Generalni pravobranilec Sodišča EU Manuel Campos Sanchez-Bordona predlaga zavrnitev tožb Madžarske in Poljske proti ureditvi pogojevanja evropskega denarja s spoštovanjem vladavine prava. Ta ureditev je namreč po njegovi oceni sprejeta na ustrezni pravni podlagi in spoštuje načelo pravne varnosti, so danes sporočili na sodišču.