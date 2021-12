Newyorške borze končale v rdečem

New York, 1. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Borze so tako že drugi dan poslovanja zapored zaključile s strmimi izgubami. Na trg je vplival prvi potrjeni primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znižale so se tudi cene nafte, cena zlata pa se je zvišala.