Petrol: Za 2022 imamo zakupljene dovolj elektrike tudi za nove stranke

Ljubljana, 1. decembra - Družba Petrol ima zakupljene dovolj električne energije za leto 2022 za svoje obstoječe odjemalce in lahko sprejema tudi nove stranke, so danes sporočili iz Petrola, potem ko je Telekom Slovenije v ponedeljek sporočil, da od 1. januarja ne bo več dobavljal elektrike in da naj si stranke najdejo drugega dobavitelja.