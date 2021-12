Slovenski smučarski centri konec tedna odpirajo vrata (tema)

Ljubljana, 1. decembra - Slovenski smučarski centri so po zaslugi nizkih temperatur, deloma pa tudi snežnih padavin v zadnjih dneh, pripravljeni na začetek sezone, ki jo bo sicer znova krojila tudi epidemija. Vrata že v petek odpirajo na Rogli, Krvavcu, Kopah in Voglu, v soboto na Golteh in Kaninu, na Pohorju pa za zdaj odprtje načrtujejo naslednji konec tedna.