Slovenska policija v skupni mednarodni operaciji identificirala 156 denarnih mul

Ljubljana, 1. decembra - Slovenska policija je sodelovala v okviru mednarodne operacije proti nezakonitemu ustvarjanju dobičkov in identificirala 156 denarnih mul. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU), so uspeli preprečiti oškodovanja slovenskih in tujih fizičnih in pravnih oseb za nekaj več kot 1,4 milijona evrov.