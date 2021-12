Ljubljanska Aleja pred prazniki predstavila več novosti

Ljubljana, 1. decembra - V ljubljanski Aleji so v praznični december vstopili z več novostmi. Med drugim so na strehi postavili 750 kvadratnih metrov veliko drsališče, z obiskom pa so zadovoljni. Število obiskovalcev nakupovalnega centra po lanskem odprtju raste, direktor Toni Pugelj računa, da bodo ob ugodnih zdravstvenih razmerah začrtane cilje dosegli že prihodnje leto.