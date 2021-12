SKS: Pen mora biti tudi političen

Ljubljana, 1. decembra - V sklopu virtualnega Slovenskega knjižnega sejma so pripravili pogovor na temo Ali je Pen političen?. Govorci so se strinjali, da Pen mora biti političen in da se mora boriti, kadar so ogrožene temeljne vrednote. Po besedah predsednice slovenskega centra Pen Tanje Tuma se bo še naprej boril za svobodo govora in enakopravnost ter književnost.