V Ljubljani možnost prevzema brezplačne soli za posipanje površin

Ljubljana, 30. novembra - Ljubljančani lahko na sedežu družbe KPL prevzamejo 15 kilogramov brezplačne soli za posipanje površin, je na novinarski konferenci povedal župan Zoran Janković. Meščani lahko sol prevzamejo na Tbilisijski ulici 61 od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure, je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana.