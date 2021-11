V Bruslju predstavili strategijo za genske vire v Evropi

Bruselj, 30. novembra - V Bruslju je danes v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU potekala predstavitev strategije za genske vire v Evropi. Strategija predstavlja okvir, ki bo omogočil prehod v učinkovito varstvo genskih virov in njihovo trajnostno rabo v EU, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Ob tem so posebno pozornost namenili tudi gozdnim genskim virom.