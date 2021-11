Evropska komisija z vodnikom o možnostih financiranja kulture

Ljubljana, 30. novembra - Evropska komisija vzpostavlja nov interaktivni vodnik CulturEU, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje. Vodnik združuje 75 možnosti za financiranje iz 21 različnih programov EU, od programov Ustvarjalna Evropa in Obzorje Evropa do strukturnih skladov in programa InvestEU.