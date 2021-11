Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 29. novembra - Indeksi na newyorških borzah so nov teden trgovanja tako kot evropske borze začeli v zelenem in si tako opomogli po petkovih padcih, ki jih je povzročil strah pred novo različico novega koronavirusa, imenovano omikron. Po petkovi pocenitvi se je danes močno podražila tudi nafta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.