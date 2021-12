Praznični december tradicionalno dober mesec za trgovce

Ljubljana, 1. decembra - Vstopili smo v praznični december, ko so običajno prihodki trgovcev večji kot v preostalih mesecih leta. To dokazujejo tudi statistični podatki - čeprav je bil lanski december neobičajen s številnimi ukrepi zaradi epidemije covida-19, so bili prihodki v trgovini na drobno devet odstotkov višji od povprečnega mesečnega prihodka v tistem letu.