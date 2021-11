Mineva 40 let od letalske nesreče na Korziki

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 30. novembra - V sredo bo minilo 40 let od najhujše letalske nesreče v slovenski zgodovini. V tragediji letala tedanjega slovenskega prevoznika Inex-Adria je leta 1981 na Korziki umrlo vseh 180 potnikov in članov posadke. To je bila najhujša letalska nesreča na svetu tistega leta.